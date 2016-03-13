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المعلمون الفلسطينيون ينهون إضرابهم استجابة لدعوة رئيسهم

12/3/2016
صورة ارشيفية لإضراب المعلمين بالضفة

استجاب معلمو القطاع الحكومي الفلسطيني اليوم السبت لنداء الرئيس محمود عباس لهم بالعودة إلى العمل بعد شهر من الإضراب للمطالبة بتحسين رواتبهم.
 
وقال ممثلون عن المعلمين في بيان صحفي "خرجنا بقرار موحد من اللجان التنسيقية للعودة للدوام ابتداء من الأحد."
 
ووجه محمود عباس اليوم كلمة عبر التلفزيون الرسمي دعا فيها المعلمين للعودة إلى العمل متعهدا بتنفيذ عدة مطالب من بينها دفع مستحقات للمعلمين تقدر بنحو 25 مليون دولار على أربع دفعات إضافة إلى تنفيذ اتفاق سابق بين المعلمين والحكومة.
 
وتعهد عباس  بزيادة رواتب المعلمين بنسبة عشرة في المئة تدفع على مرتين في العامين القادمين.
 
وأدى إضراب 25 ألف معلم في الضفة الغربية عن العمل منذ ما يزيد على شهر بسبب الرواتب ومستحقات أخرى إلى حالة من الفوضى في المدارس ودفع السلطة الفلسطينية لنشر الشرطة العسكرية في شوارع رام الله.
 
ويعد إضراب المعلمين أحد أطول الإضرابات في الأراضي الفلسطينية وقد أدى إلى جلوس أكثر من 540 ألف طالب في منازلهم وأعاق التجوال في الشوارع مما أدى إلى  حالة استياء فيها  بعدما أدخل  بعض السعادة على قلوب المواطنين في أيامه الأولى.

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