المعارضة السورية: إيران تعبر إلى المنطقة عبر نظام الأسد

قالت قالت المعارضة السورية إن نظام الأسد يشكل معبرا لإيران إلى المنطقة على حساب الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية "سالم المسلط" إن المعارضة ذهبت إلى جنيف لبحث حل سياسي يرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وأضاف "المسلط" في مؤتمر صحفي بجنيف الأحد : "نتطلع إلى أن تتوصل مفاوضات جنيف إلى هيئة حكم انتقالي لا مكان فيها للأسد، ونأمل أن نرى شريكا جادا في المفاوضات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يدعم جهودنا".

وتابع:" لم نأت إلى جنيف لننسحب لأن الشعب السوري حملنا أمانة وجئنا إلى مفاوضات جنيف مستندين إلى ثوابت الثورة السورية".

وأكد: "لا تنازل عن بحث تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يكون للأسد مكان فيها ونحن حريصون على وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه عندما نتحدث عن أي حل".

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إن كلام وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" إن الأسد خط أحمر لا يعني الكثير حيث لم تعد له صلاحيات على الأرض في سوريا، على حد قوله.

وتابع: "نظام الأسد هو الذي جند كل الإرهابيين وجاء بهم إلى سوريا وبقاء هذا النظام هو الذي يسهم في بقاء جماعات إرهابية كتنظيم الدولة ومن أجرم بحق الشعب السوري لا يمكن أن يبقى حاكما أكثر من ذلك".

وأضاف المسلط : قرار نظام الأسد بات إلى حد بعيد في يد الرئيس الروسي بوتين والأخير يحاول إلحاق الضرر بالاتحاد الأوربي عبر تصعيد أزمة اللاجئين".