البث الحي
منوعات

الحكومة المصرية تفشل في خفض أسعار الأرز رغم وفرة الإنتاج

13/3/2016

 يعاني المواطن المصري جراء الارتفاع المطرد في أسعار الأرز، أحد السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، و تأتي هذه الارتفاعات المتتالية رغم وجود فائض في الإنتاج .

لكن التجار يحتكرون السلعة، ما تسبب في ندرتها في السوق، وأجبر الحكومة على شرائها منهم بسعر أعلى، ما يؤدي لارتفاع سعرها  في النهاية ويرهق المستهلك.

جدير بالذكر أن إنتاج الأرز في موسم 2015  بلغ نحو 3.75 ملايين طن على مستوى الدولة، في حين كان هناك فائض من العام السابق (2014)  بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن.

بطرح الإنتاج من الاستهلاك نجد أن هناك فائضا يصل إلى أكثر من مليون طن ، لكن الحكومة لم تقم بدورها في عملية تخزين هذا الفائض ولم تبن صوامع تحافظ على هذا الفائض، وهو ما مكن التجار من تقليل المعروض لرفع الأسعار.

ولأن الحكومة لا تملك مخزونا استراتيجيا تطرحه في السوق لوقف احتكار السلعة ارتفعت الأسعار بشكل متسارع، فقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه، بزيادة قدرها  1500 جنيه للطن في أسبوعين فقط ، بينما ارتفع سعر المنتج النهائي في الأسواق بقيمة جنيه ونصف الجنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصبح السعر  5.5 جنيهات.

حاولت الحكومة علاج الأزمة فسمحت باستئناف الصادرات لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه للطن تسدد قيمتها بالدولار، لكن الإجراء شجّع التجار على المزيد من "تعطيش" السوق وعدم ضخ الأرز في الأسواق، وزادت الأسعار أكثر .
ولجأت الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج كخطوة لمعالجة الأزمة ومعاقبة التجار، لكن عدم توافر العملة الصعبة حال دون قدرتها على استيراد كميات كافية منه ، فبقيت الأزمة كما هي .

هذا الفشل جعل الحكومة تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار يوميا كما يقول "مصطفى النجاري" رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وفي النهاية يتحمل المواطن المصري عموما والفقراء خصوصا عبء زيادة السعر، وسط تآكل متسارع في الطبقة الوسطى باتجاه الطبقة الدنيا من المجتمع، مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وفشل الحكومة في توفير الكثير من الخدمات لمواطنيها.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)