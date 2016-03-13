الحكومة المصرية تفشل في خفض أسعار الأرز رغم وفرة الإنتاج

يعاني المواطن المصري جراء الارتفاع المطرد في أسعار الأرز، أحد السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، و تأتي هذه الارتفاعات المتتالية رغم وجود فائض في الإنتاج .

لكن التجار يحتكرون السلعة، ما تسبب في ندرتها في السوق، وأجبر الحكومة على شرائها منهم بسعر أعلى، ما يؤدي لارتفاع سعرها في النهاية ويرهق المستهلك.

جدير بالذكر أن إنتاج الأرز في موسم 2015 بلغ نحو 3.75 ملايين طن على مستوى الدولة، في حين كان هناك فائض من العام السابق (2014) بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن.

بطرح الإنتاج من الاستهلاك نجد أن هناك فائضا يصل إلى أكثر من مليون طن ، لكن الحكومة لم تقم بدورها في عملية تخزين هذا الفائض ولم تبن صوامع تحافظ على هذا الفائض، وهو ما مكن التجار من تقليل المعروض لرفع الأسعار.



ولأن الحكومة لا تملك مخزونا استراتيجيا تطرحه في السوق لوقف احتكار السلعة ارتفعت الأسعار بشكل متسارع، فقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه للطن في أسبوعين فقط ، بينما ارتفع سعر المنتج النهائي في الأسواق بقيمة جنيه ونصف الجنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصبح السعر 5.5 جنيهات.

حاولت الحكومة علاج الأزمة فسمحت باستئناف الصادرات لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه للطن تسدد قيمتها بالدولار، لكن الإجراء شجّع التجار على المزيد من "تعطيش" السوق وعدم ضخ الأرز في الأسواق، وزادت الأسعار أكثر .

ولجأت الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج كخطوة لمعالجة الأزمة ومعاقبة التجار، لكن عدم توافر العملة الصعبة حال دون قدرتها على استيراد كميات كافية منه ، فبقيت الأزمة كما هي .



هذا الفشل جعل الحكومة تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار يوميا كما يقول "مصطفى النجاري" رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.



وفي النهاية يتحمل المواطن المصري عموما والفقراء خصوصا عبء زيادة السعر، وسط تآكل متسارع في الطبقة الوسطى باتجاه الطبقة الدنيا من المجتمع، مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وفشل الحكومة في توفير الكثير من الخدمات لمواطنيها.