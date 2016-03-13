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إسرائيل تمنع وزيرة خارجية إندونيسيا من دخول رام الله

13/3/2016

وزيرة خارجية اندونيسيا، ريتنو مارسودي – رويترز

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت صباح اليوم الأحد، وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، من الوصول إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي، إن "مارسودي " كانت تنوي زيارة مدينة رام الله، وعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيرها رياض المالكي، وافتتاح قنصلية فخرية لجمهورية إندونيسيا في فلسطين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الفلسطينية، لوكالة الأناضول للأنباء، إن مارسودي، كانت ستصل على متن طائرة مروحية من العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت منحها الإذن بدخول الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قرر السفر إلى العاصمة الأردنية "عمان"، للقاء نظيرته الإندونيسية، تقديرا لـ"دور بلادها في دعم فلسطين".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول الحادث،  ولا تقيم إندونيسيا علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. 

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