أيام الثقافة الفرانكفونية بالدوحة.. رسالة سلام

انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات أيام الثقافة الفرانكفونية التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة حتى 31 مارس الجاري بمشاركة عدة دول أوروبية وأفريقية وعربية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا).

وقال فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة إن هذا التجمع يحمل رسالة حب وسلام إلى العالم ، مشيرا إلى أن الحرص على إقامة هذه الاحتفاليات التي تقام للعام الثالث تصب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 .

وتتضمن أيام الثقافة الفرانكفونية فعاليات ثقافية وفنية من البلاد المشاركة ومنها عرض فيلمين تونسيين على مسرح قطر الوطني يوم الخميس المقبل، فضلاً عن عرض لوحات فنية تشكيلية في صالة المسرح أيضا للفنانة إيمان مبروك و تعبر عن الواقع التونسي.

وبينما تقدم السفارة الفرنسية معرضاً للصور الفوتوغرافية في 15 مارس بمبنى 22 بكتارا، للمصور الفرنسي السوري عمار عبدربه مؤمن حيث يعرض 32 صورة تمثل البعد الإنساني لمدينة حلب السورية مستحضراً مأساة المدينة التي تتعرض لأسوأ كارثة عرفتها عبر تاريخها.

كما يشاهد الجمهور فيلم "عبد الرحمن سيساكو" الحائز على سبع جوائز سيزار "تيمبوكتو" وذلك بتاريخ 18 مارس في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح قطر الوطني، فيما تقدم السنغال يوم 17 مارس الجاري حفلاً موسيقياً لفريق تراثي في منطقة سنغالية قريبة من مالي وغينيا بيساو حيث تقدم التراث والفلكلور الشعبي لهذه الدول، فضلا عن عرض فيلمين من السينما الكندية، هذا بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة والتي سيتم تقديمها من بعض الدول الفرنكفونية.