أوباما يزور لندن لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور لندن في ابريل وسيحث الناخبين البريطانيين على تأييد بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي.

ويصوت البريطانيون في يونيو بشأن بقاء بلادهم تبقى جزءا من أكبر تكتل تجاري في العالم,أو انفصالها عنه, وقال أوباما إنه يريد أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتساعد في الحفاظ على شراكة ما بعد الحرب بين أمريكا وأوربا.

وتشيرأغلب استطلاعات الرأي إلى انقسام الناخبين مع وجود عدد كبير ممن لم يحسموا موقفهم بعد.

ومن المقرر أن يحضر أوباما معرضا للتكنولوجيا في ألمانيا في أواخر إبريل وقال مصدر لصحيفة الإندبندنت إنه سيزور العاصمة البريطانية ضمن جولته .