البث الحي
منوعات

أوباما يزور لندن لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

13/3/2016

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية  إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور لندن في ابريل وسيحث الناخبين البريطانيين على تأييد بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي.

ويصوت البريطانيون في يونيو بشأن بقاء بلادهم تبقى جزءا من أكبر تكتل تجاري في العالم,أو انفصالها عنه,  وقال أوباما إنه يريد أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتساعد في الحفاظ على شراكة ما بعد الحرب بين أمريكا وأوربا.

وتشيرأغلب استطلاعات الرأي إلى انقسام الناخبين مع وجود عدد كبير ممن  لم يحسموا موقفهم بعد.

ومن المقرر أن يحضر أوباما معرضا للتكنولوجيا في ألمانيا في أواخر إبريل وقال مصدر لصحيفة الإندبندنت إنه سيزور العاصمة البريطانية ضمن جولته .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)