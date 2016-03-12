وفد من "حماس" برئاسة الزهار يصل إلى مصر عبر معبر رفح

القيادي في حماس – محمود الزهار

قالت مصادر مصرية في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مر من المعبر اليوم (السبت) في طريقه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين مضيفة أن الزيارة ستستمر أياما.

وقال مصدر إن "محمود الزهار" عضو المكتب السياسي لحماس يرأس الوفد المكون من 12 عضوا.

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من اتهام وزارة الداخلية المصرية لحماس بتدريب أشخاص ألقي القبض عليهم بتهمة قتل النائب العام هشام بركات العام الماضي.

وقال المصدر "أنهت السلطات إجراءات دخولهم وسط تأمين مشدد واتجهوا فى حافلتين إلى القاهرة". وأضاف أن الوفد ضم القياديين في حماس "خليل الحية" و"عماد العلمي" و"نزار عوض الله".

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن الوفد سيناقش مع المسؤولين المصريين الذين سيجتمع معهم في القاهرة "العلاقات بين الجانبين بما في ذلك معبر رفح" الذي تغلقه مصر لفترات طويلة في نطاق الحملة التي تشنها على إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء.

وقالت مصادر في غزة إن الزيارة كانت مقررة قبل اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحماس في قضية اغتيال بركات ويبدو أن الاتهامات والتوترات الحالية بين الجانبين لم تتسبب في إلغائها.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها "الزهار" و"الحية" لمصر منذ حرب العام 2014 بين حماس وإسرائيل بينما زار "العلمي" مصر بعد الحرب، وسافر عبرها للعلاج في تركيا.