وفاة إندونيسي أثناء تناول الدجاج في مسابقة للأكل

توفي جايادي أثناء مسابقة للأكل نظمتها مطاعم كنتاكي

توفى إندونيسي اختناقا أثناء مسابقة لتناول الدجاج نظمتها سلسلة مطاعم كنتاكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت.

وكان فريدي جايادي (45 عاما) يشارك في المسابقة في أحد مطاعم كنتاكى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الجمعة عندما أصيبت بالاختناق أثناء تناوله ثالث وآخر جناح دجاج، وفقا لصحيفة "كومباس".

ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة المحلية توفيق إيكسان قوله إنه تم نقل "جايادي" إلى المستشفى؛ لكنه توفى في الطريق.

وتستجوب الشرطة منظمي المسابقة، التي أقيمت في كل مطاعم كنتاكى في جزيرتي جاوة وبالى وكانت الجائزة الكبرى 5 مليارات روبية "385 ألف دولار".