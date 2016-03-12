واشنطن و سول تستعدان لمواجهة بيونغ يانغ

أجرت القوات الأمريكية والقوات الكورية الجنوبية تدريبا كبيرا على إنزال بحري بري اليوم السبت تضمن محاكاة لاقتحام دفاعات كورية شمالية ساحلية وذلك وسط توتر متصاعد وتهديدات من كوريا الشمالية بإفناء أعدائها.

وهذا الإنزال وكذلك تدريبات هجومية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية جزء من مناورات مشتركة مدتها ثمانية أسابيع بين الدولتين الحليفتين وصفتها كوريا الجنوبية بأنها الأكبر إلى الآن.

واستنكرت كوريا الشمالية المناورات قائلة إنها "تحركات حرب نووية" وهددت بالرد بهجوم شامل.

وزاد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في يناير كانون الثاني وهي التجربة التي أتبعتها بإطلاق صاروخ بعيد المدى الشهر الماضي الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

وقالت البحرية الأمريكية إن نحو 55 طائرة تابعة لمشاة البحرية و30 سفينة أمريكية وكورية جنوبية من بينهم السفينة بونهوم ريتشارد والسفينة بوكسر التي تحمل طائرات هاريير أيه.في-8بي الهجومية وطائرات أوسبري في-22 التي شاركت في الهجوم على السواحل قرب مدينة بوهانغ.