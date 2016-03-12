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مهرجان سينمائي في لبنان موجه إلى الشباب

12/3/2016

أطلقت جمعية لبنانية تعنى بالأفلام المستقلة الدورة الأولى من (مهرجان متروبوليس للشباب) في العاصمة بيروت بهدف إيصال الأفلام التي تحتوي على رسائل اجتماعية وإنسانية وتثقيفية إلى الشباب.

وتنظم جمعية متروبوليس المهرجان بالتعاون مع السفارة الدنماركية في لبنان وبدعم من السفارة الأمريكية في إطار برنامج (محطات) الثقافي المخصص لسينما الشبان.

يعرض المهرجان الذي يستمر حتى الاثنين 14 مارس/آذار 12 فيلما طويلا و12 فيلما قصيرا عربيا ودوليا تناسب الأعمار التالية من خمسة أعوام إلى 18 عاما.

وسيتمكن المشاهد على مدى خمسة أيام من متابعة أفلام من ألمانيا وجمهورية التشيك والهند وفرنسا والدنمرك واليابان والبرازيل وفلسطين وقطر وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وقد اختير الفيلم التركي (موستانج) للمخرجة التركية الشابة المقيمة في فرنسا دونيز جامزة آرجوفين للافتتاح. وتدور قصة الفيلم حول خمس شقيقات يتيمات ينتفضن على التقاليد الصارمة التي تحاصرهن ،ويحلمن بالرقص، وارتداء الأزياء المتأنقة في وقت تحاول فيه عائلاتهن أن تجبرهن على الزواج المبكر، وعدم التعبير عن شخصيتهن.

يشار إلى أن جمعية متروبوليس هي جمعية لبنانية تروج للأفلام المحلية والعربية والدولية المستقلة ،وغير التجارية، التي لا تحاكي الاتجاه الفني السائد، بل ترسم خطها الفني الشخصي.

وعلى هامش عروض الأفلام تنظم جمعية متروبوليس ثلاث ورش عمل أولها تعريفية ترتكز على فن التحريك ، وهي مفتوحة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما ، وتقود الورشة الكاتبة المتخصصة في فن التحريك الإيطالية-البريطانية آنيتا زوخي.

والورشة الثانية مخصصة لفن تسجيل الصوت وتصميمه، وهي متاحة للأعمار بين 15 و18 عاما ، ويقودها الموسيقي اللبناني إميل عواد، أما الثالثة فهي تعريفية عن فن الإخراج يقودها المخرج الدنمركي من أصول عراقية علاء سليم.

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