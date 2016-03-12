مصير الأسد، محور الصراع بين النظام والمعارضة

وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

قبل يومين من جولة المفاوضات الجديدة بين النظام السوري والمعارضة في جنيف، أعلن وزير الخارجية السوري السبت أن الرئيس بشار الأسد، الذي تصر المعارضة على ألا دور له في المرحلة الانتقالية للبلاد "خط أحمر" ومصيره خارج إطار البحث.

في هذا الوقت، وصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات تختلف عن سابقاتها، إذ أنها تترافق مع اتفاق هدنة لا يزال صامدا منذ أسبوعين.

وفي مؤتمر صحافي في دمشق، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم "نحن لن نحاور أحدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف".

ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، في حين يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

وتبدأ الاثنين جولة جديدة من المفاوضات من المفترض أن تستمر عشرة أيام لتنتهي في الـ24 من الشهر الحالي، وسيتم فيها، بحسب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحث ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات.

وتطرق المعلم الى تصريحات دي ميستورا والتي قال فيها إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري خلال 18 شهرا.

واعتبر أن "الانتخابات البرلمانية هو نص موجود في وثائق فيينا، أما الرئاسية فلا يحق له ولا لغيره كائنا من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية (…) فهي حق حصري للشعب السوري".

ووصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش إلى جنيف، بعد ساعات من تحذير النظام بأنه لن ينتظر وصول وفد المعارضة أكثر من 24 ساعة.

وأكد المعلم أن وفد بلاده الذي سيتوجه الأحد إلى جنيف "لن ينتظر أكثر من 24 ساعة" وصول المعارضة إلى مبنى الامم المتحدة.

غير أن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم رد على تلك التحذيرات قائلا إن "النظام كان يراهن على عدم حضور المعارضة الى جنيف (…) لكنها حاضرة وستحضر وتوحد خطابها ورؤيتها واستراتيجيتها التفاوضية".

بدوره، وصف كبير المفاوضين محمد علوش تصريحات المعلم بـ"البهلوانية، وتدل على أن النظام غير جاد في العملية السياسية".

وفي وقت لاحق، قالت عضو الوفد التفاوضي المعارض سهير الأتاسي لدى وصولها إلى جنيف برفقة عضوي الوفد جورج صبرا وفؤاد عليكو والمستشار نصر الحريري، "كان واضحا أن النظام لم يكن جادا كل الفترة الماضية في العملية السياسية، والمهم حاليا هو المعارضة التي جاءت لتطرح كيفية تنفيذ بيان جنيف".

وحول اعتبار وزير الخارجية السوري أن الأسد "خط أحمر"، أكدت الأتاسي أن "المهم هو ما يقوله الشعب السوري. في كل التظاهرات الماضية كان الشعب يجدد العهد بالقول الشعب يريد إسقاط النظام، فالمهم فعليا هي إرادة الشعب السوري".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارة قصيرة له إلى السعودية إن "مستوى العنف تراجع بنسبة ثمانين او تسعين في المئة وهذا امر مهم جدا".

وأدلى كيري بتصريحاته قبيل توجهه الى باريس حيث يلتقي الأحد نظراءه الفرنسي والألماني والبريطاني والإيطالي لبحث الموضوع السوري.

ودعا كيري روسيا وإيران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام دمشق، إلى العمل بما يضمن أن "يحترم نظام الأسد الاتفاق" على وقف الأعمال القتالية، وعدم خرق الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية.

واعتبر أن محادثات جنيف تمثل "خطوة حاسمة للتوصل إلى حل سياسي" للنزاع المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام وأسفر عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص، وتهجير الملايين، ونشوء كارثة إنسانية.

ميدانيا، سقطت ثلاث قذائف صاروخية على الأقل أطلقت من سوريا السبت في مدينة كيليس في جنوب تركيا متسببة بأضرار مادية من دون أن توقع ضحايا، وفق ما أعلن مكتب الحاكم المحلي.

من جهة أخرى، أسقطت حركة احرار الشام السبت طائرة حربية تابعة للنظام السوري في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن "حركة أحرار الشام أطلقت صاروخين حراريين على طائرة حربية للنظام السوري كانت تحلق فوق قرية كفر نبودة" الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي.

وأشار إلى أن "صاروخا واحدا فقط أصاب الطائرة التي سقطت في مناطق واقعة تحت سيطرة النظام في محافظة حماة، إلا أن مصير طاقمها لا يزال مجهولا".