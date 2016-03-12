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مصر تفوز بتنظيم مونديال كرة السلة للشباب 2017

12/3/2016

مباراة للمنتخب المصري لكرة السلة (أرشيف)

فازت مصر، اليوم السبت، بتنظيم بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة (تحت 19 عاما) المقرر إقامتها عام 201.

وحسب موقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن مصر فازت بشرف تنظيم البطولة، بعد منافسة قوية مع كل من إسرائيل، وإيطاليا، ولاتفيا. وكانت مصر قد استضافت عدداً من البطولات خلال الفترة الماضية، منها كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، وكأس العالم للخماسي الحديث.

وأعلن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، خبر فوز بلاده باستضافة البطولة العالمية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقوله "انتصار كبير لمصر وللرياضة المصرية، مصر تفوز بتنظيم كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة عام 2017 بمجمع الصالات الكبرى بإستاد القاهرة، الملف المصري يتفوق على الملفات المقدمة من إيطاليا، ولاتفيا، وإسرائيل".

وقال مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد، إن الملف المصري حصل على أعلى نسبة تصويت بين الدول المتنافسة، بعد مناقشة الملفات التي قدمتها الدول إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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