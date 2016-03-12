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مصادر لـ"الجزيرة مباشر": وفد من حماس يصل إلى مصر

12/3/2016

الزهار متحدثا في مؤتمر صحفي سابق ( أرشيف)

قالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في طريقه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين.

وأضافت المصادر أن الوفد يضم القياديين بالحركة خليل الحية ومحمود الزهار ونزار عوض الله وعماد العلمي وأعضاء بارزين بالحركة.

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من اتهام وزارة الداخلية المصرية لحماس بتدريب أشخاص ألقي القبض عليهم بتهمة قتل النائب العام هشام بركات في العام الماضي.

ونفت حماس الاتهامات، وقالت إنها تصعيد يأتي على الرغم من تحسن نسبي في العلاقات بين الحركة ومصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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