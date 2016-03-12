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مدينة استرالية تبدأ حملة لجمع الديوك الشاردة

12/3/2016

مدينة استرالية تبدأ حملة لجمع الديوك الشاردة

بدأت مدينة هوبرت الأسترالية اليوم السبت حملة لجمع الديوك الشاردة التي تزعج السكان بصياحها.

وقال أحد سكان هوبرت -عاصمة ولاية تسمانيا- إن المدينة وضواحيها الجنوبية بصفة خاصة ابتليت منذ خمس أو ست سنوات بالديوك الناعقة.

وقال ستيفن بالدوك أمين نادي بانتام بجنوب تسمانيا في اتصال هاتفي "هي مزعجة بصياحها الذي لا يتوقف."

وأضاف أن مربي الدجاج يتخلون عن الديوك عادة لأنها لا تنتج بيضا حتى أن "البعض يلقيها على قارعة الطريق."

وتابع "هي خطر على سير المرور خاصة. كما أن الأمر يتعلق أيضا بالرفق بالحيوان لأنها تعاني شراسة الكلاب والقطط ولا تجد ما تتغذى عليه".

وقال إن الحملة التي نظمها نادي بانتام والجمعية الزراعية الملكية في تسمانيا تهدف إلى تشجيع الناس على تسليم الطيور غير المرغوب فيها دون أن توجه لهم أي أسئلة مشيرا إلى أن الحملة أسفرت في يومها الأول عن تسليم 150 طائرا.

وسيجري تسليم بعض الطيور لمهتمين بتربية الدواجن، بينما سيخضع الباقي للموت الرحيم.

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