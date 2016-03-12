فيلم أميركي يثير الجدل حول الطائرات بلا طيار

أثار فيلم "آي إن ذا سكاي" مجددا الجدل بشأن قضية استخدام طائرات بلا طيار في الصراعات الدولية.

الفيلم الذي بدأ عرضه في أمريكا الشمالية أمس الجمعة تقوم ببطولته الممثلة البريطانية هيلين ميرين والممثل آرون بول بطل فيلم "بريكينج باد".

وتمثل ميرين دور كولونيل في الجيش متمسكة بتوجيه ضربة فورية بطائرة بلا طيار بعد اكتشاف موقع لعدد من "المتشددين" الأكثر خطورة في العالم. لكن لم يتفق معها في الرأي كل المسؤولين في الحكومة البريطانية المطلوب موافقتهم على القرار.

وتقول ميرين في مقابلة "أعتقد أن في الجيش يجب أن تضع على عينيك غمامة لأنك إذا اهتممت كثيرا بعواقب ما تفعل والآثار الجانبية لما تفعل سيحدث ذلك حالة من القلق والاضطراب." وأضافت "لا يمكنك أن تناقش في وقت التنفيذ… حين كان هتلر يغزو المجر وبولندا ويطلق فوضى عارمة لو كان العالم حينها تحلى بالشجاعة المطلوبة وتصدى له مبكرا في البداية ولم يكتف بالكلام لشهدنا عالما مختلفا عما هو الآن".

وبعد أن بدأت الأطراف المختلفة في الاتفاق على الاستراتيجية أقامت فتاة صغيرة تبيع الخبز متجرا في المنطقة المستهدفة مما زاد من حدة المناقشات الأخلاقية والإنسانية والقانونية بشأن الضربة.

وعمل المخرج جافين هوود طويلا على السيناريو الذي كتبه للفيلم جاي هيبرت. وقال موضحا إن "ما يفعله آي إن ذا سكاي كما آمل .. أن يذكرنا أن القضايا المعقدة بحاجة إلى حوار صادق. التعمق في القضايا التي على المحك وعدم الاكتفاء بالأفكار السطحية المتحيزة لموقف ما. وآمل أن يكون هذا ما يقدمه الفيلم للمشاهد".