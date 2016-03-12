شولتز: الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ليسا مستعدين لترامب

رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب

صرح رئيس البرلمان الأوربي مارتن شولتز (السبت) أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي "ليسا مستعدين" لتولي رجل الأعمال الثري "دونالد ترامب" الرئاسة الأمريكية.

وقال "شولتز" لشبكة الأخبار المتواصلة الفرنسية إي-تيلي "لا أوربا ولا الولايات المتحدة مستعدتان لرئيس كهذا. لا يملك في نظري أية خبرة دولية".

وأضاف أن "ترامب ينتمي إلى فئة من الناس نعرفهم هنا في أوربا أيضا، لديهم كبش محرقة لكل شيء، لكن ليس لديهم إطلاقا حل عملي" مشيرا بذلك إلى صعود "الشعبوية الهمجية" في الاتحاد الأوربي.

وتابع شولتز أن قوة الوسائل السياسية أو العسكرية التي ستكون "بين يديه" ستؤمن له "خيارات حقيقية لقرارات بالغة الخطورة".

وأكد الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الألماني "أنا شخصيا وبصدق، أفضل مرشحة أخرى" معبرا بذلك عن دعمه لهيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظا للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.