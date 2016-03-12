شاهد: نساء التبت يحيون ذكرى الثورة

رغم الأمطار الغزيرة، احتفل المئات من نساء التبت، على اختلاف طوائفهن و درجاتهن الاجتماعية وتعليمهن (السبت) بذكري يوم الثورة المطالبة باستقلال بلادهن عن الصين، وذلك بأداء الصلوات وطلب الرحمة لضحايا الثورة التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1959.

ففي مثل هذا اليوم من العام 1959 انضمت نساء التبت لثورة استمرت بضعة أيام، ضد حكم الصين في التبت، انتهت بإجبار الزعيم الروحي للتبت "الدالاي لاما" على الفرار إلى الهند مع أنصاره.

وعلى الرغم من طول الفترة الزمنية التي مرت على هذه الثورة، فإن التبتيين أرادوا السير على خطى أسلافهم من خلال السعي الاستقلال التام للتبت.

وحكمت الصين التبت بقبضة من حديد منذ استولى الجيش على المنطقة في العام 1950، وتقول بكين إن "الدالاي لاما" هو "ذئب في ثياب حمل" حيث تصفه بأنه يسعى إلى استخدام أساليب عنيفة لإنشاء التبت المستقلة، بينما ينفى الدالاي لاما تبني العنف ويقول انه يريد فقط حكما ذاتيا حقيقيا للتبت.