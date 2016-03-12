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شاهد: مشادات تلغي تجمعًا انتخابيًا لترامب في شيكاغو

12/3/2016

أُلغي تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في مدينة شيكاغو أمس الجمعة بعد تزايد الصخب في صفوف تجمع ضم الآلاف من بينهم أنصار ترامب ومحتجون على ترشحه.

وصعد أحد مساعدي ترامب إلى المسرح بعد نحو نصف ساعة من الموعد الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه التجمع وقال إنه سيؤجل لأسباب أمنية.

وبعد هذا الإعلان بدأ الحشد في الهتاف والتهليل. وتفجرت مشاجرات بعد تمزيق لافتات من أيدي الحاضرين، وتدخلت الشرطة لإخلاء أماكن وقعت بها أخطر المشاحنات.

وكان يمكن سماع هتافات تقول "تخلصنا من ترامب تخلصنا من ترامب" من داخل السرادق الذي أقيم في جامعة إلينوي في شيكاغو حيث نُظم التجمع.
وهتفت جماعة أخرى معارضة "نريد ترامب نريد ترامب".

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