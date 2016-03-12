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شاهد: مسلمات أمريكيات يتعلمن الدفاع عن النفس بسبب ترامب

12/3/2016

تابعت نحو 20 امرأة يرتدين الحجاب مدربة لفنون الدفاع عن النفس وهي تشرح لهن كيف يمكن ضرب أي مهاجم محتمل بينما يتعاظم القلق من زيادة الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة.

تطلق المدربة رنا عبد الحميد وهي مصرية أمريكية حاصلة على حزام أسود في الكاراتيه فئة الشوتوكان صرخة قتالية مألوفة وهي تشرح كيف تسدد الضربة.

تقول لهن رنا وهي مسلمة تنشط في مجال حقوق الإنسان وتقيم في كوينز بنيويورك وهي تطلق صرخة قتالية "أريد أن تكون صرختكم عالية هكذا."

فعلت النساء مثلما قالت لهن، وأطلقت بعضهن صرخات أعلى من الأخريات.

ونظمت رنا ورش العمل النسائية هذه في إطار دروس مماثلة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تحقق انتشارا جيدا حيث تعد المسلمات الأمريكيات أنفسهن لمواجهة زيادة في التهديدات المحتملة.

وازداد القلق لديهن بعد دعوة المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة.

وتقول جماعات تتولى الدفاع عن المسلمين بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إنها رصدت زيادة عدد الجرائم التي يقف وراءها التحيز ضد المسلمين في الولايات المتحدة بثلاثة أمثال منذ هجمات باريس التي قتل فيها متشددون إسلاميون 130 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الذي نفذه زوجان مسلمان في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مسؤولون في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن نحو 80 بالمئة من ضحايا مثل هذه الأحداث من النساء.

وقال إبراهيم هوبر المتحدث باسم المركز "النساء المسلمات بحاجة حقيقية للدفاع عن أنفسهن في هذا المجتمع."

وتقول مبادرة بريدج إن المسلمين في الولايات المتحدة معرضون لجرائم الكراهية بنسبة تفوق خمسة أمثال ما كان الوضع عليه قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر /أيلول2001.

وبين المتدربات في ورشة العمل مع رنا عبد الحميد هناك شابة فلسطينية تعمل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وامرأة يمنية تتعلم اللغة الإنجليزية.

وبعد التدريب قالت هند الصايغ "تشعرين بتدفق الأدرينالين في جسدك وتشعرين أنك قادرة على هزيمة العالم. هذا الأمر يمنحك قوة إضافية."

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