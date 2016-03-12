شاهد: متحف للأطفال في نيويورك للتعريف بثقافة الشعوب المسلمة

"من أمريكا إلى زنجبار" اسم متحف للأطفال في مدينة نيويورك الأمريكية أنشيء للتعريف بالثقافات في دول العالم الإسلامي.

ويسلط المتحف الضوء على تراث المسلمين في الولايات المتحدة، كما يتناول الثقافة الإسلامية، من دون الخوض في شرح أحكام الإسلام، بهدف فتح نافذة على ثقافة الشعوب المسلمة للأمريكيين.

وتقول "ألين باري" صاحبة فكرة المعرض "عندما يتعرف الأطفال على ثقافات أخرى فإنهم يتعرفون أكثر على أنفسهم وعلى العالم من حولهم. وفي مدينة متنوعة للغاية مثل نيويورك، أردنا أن نعرف العائلات على ثقافات غير مألوفة لديهم".

ويقول المدير التنفيذي للمتحف أندرو أكرمان: "لسنا في صدد تفسير الدين" مشيراً إلى أن هذا المعرض يظهر "كيف أن أناساً من دين واحد يعبرون عن معتقداتهم بطرق مختلفة لهذه الدرجة".

مع ذلك، فإن اختيار المتحف هذا الموضوع بالتحديد يحصل على أهمية كبيرة في ظل الخطابات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً من جانب المرشح الأوفر حظاً لتمثيل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "دونالد ترامب".

ويؤكد "أكرمان" أن خيار تنظيم المعرض لم يُتخذ استناداً إلى الاعتبارات السياسية التي طرأت أخيراً، لافتاً إلى أن التحضير له بدأ قبل ست سنوات. ويشير إلى أن الهدف من المعرض يكمن قبل أي شيء في فتح نافذة على ثقافة البلدان المسلمة التي عادة ما تعاني ضعفاً أو "انعداماً تاماً" في التمثيل.

ويوضح أن "التحدي كان يقضي بتمثيل كل هذه الثقافات. السؤال كان يدور حول الخيارات الواجب اتخاذها لتقديم أفضل لمحة ممكنة عن ثقافات المسلمين. هذا التساؤل حصل بمعزل عن أي حدث طرأ أخيراً".

ويستمر المعرض سنة على الأقل، وقد يجول في مدن أمريكية أخرى. والمتحف المخصص للأطفال يمثل أيضاً مدخلاً لبعض البالغين الراغبين في اكتشاف المعرض. ويقول أكرمان: "إذا استطعنا إثارة الفضول من خلال متحف، فهذا أمر ممتاز".