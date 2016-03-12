شاهد: عراك بين رجلين الخاسر فيهما قتل

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مسببا لرواد هذه المواقع بالمكسيك صدمة كبيرة، حيث أجبرت مجموعة من المسلحين رجلين على خوض عراك بينهما الخاسر فيه يقتل وهو ما يظهر في الفيديو .



المشهد الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة كما تقول الصحيفة صوره أحد المسلحين في غابات تتيرا كالينتي جنوب المكسيك، قبل أن يبدأ الرجلان بتبادل اللكمات طمعاً في تجنب الموت.



وفي حوالي ال 40 ثانية، اعتبر أحدهما فائزا من قبل المسلحين، قبل اقتياد الرجل الذي يرتدي قميصاً أحمر اللون لإعدامه.



وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو ينتهي عند وضع المسلح بندقيته على رأس الرجل، فإن هناك صحفا مكسيكية أكدت مقتله، ومازالت الشرطة تحقق في الحادثة و تحاول القبض على الجناة.