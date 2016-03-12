شاهد: زفاف أسطوري لـ"كلب" بالهند يحضره الآلاف

كل الطرق في مقاطعة كوشامبي في شمال ولاية أوتار براديش في الهند تقود إلى مسكن متواضع يملكه جونغ بهادور، حيث توافد الآلاف ليشهدوا حفل زفاف تاريخي لاثنين من الكلاب في ذلك المنزل !!.

وأمام منزل بهادور الذي تربت فيه العروس الكلبة "شاجونيا" قام المحتفلون بالرقص والاحتفال بالزفاف السعيد، بعد توافدهم من حوالي عشر قرى مجاورة لتهنئة العروس في بيت بهادور، قبل إتمام مراسم زواجها من العريس الذي يدعى "شجون" .

ووصل شجون في سيارة زينت بشكل متقن بالزهور مع رفاق يرقصون حوله مرددين الأغاني عبر مكبرات للصوت.

أسرة العروس لم تدخر جهدا في إضفاء البهجة على العرس فأعدت مايلزم من المأكولات والمشروبات الخاصة بالاحتفال ، وجرت مراسم الزواج حسب التقاليد الهندوسية.

أما مالك المنزل بهادور فقال إنه لا يحتمل فكرة توديع العروس "شاجونيا" قائلا إنها بمثابة ابنة له، وأشار إلى أن الزواج تم بالضبط كما يتم لشباب القرية، كما أكد أن العروس انخرطت في البكاء لدى إتمام مراسم الزواج.