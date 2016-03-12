البث الحي
منوعات

شاهد: زفاف أسطوري لـ"كلب" بالهند يحضره الآلاف

12/3/2016

كل الطرق في مقاطعة كوشامبي في شمال ولاية أوتار براديش في الهند تقود إلى  مسكن متواضع يملكه جونغ بهادور، حيث توافد الآلاف ليشهدوا حفل زفاف تاريخي لاثنين من الكلاب في ذلك المنزل !!. 

وأمام منزل بهادور الذي تربت فيه العروس الكلبة "شاجونيا" قام المحتفلون بالرقص والاحتفال بالزفاف السعيد، بعد توافدهم من حوالي عشر قرى مجاورة لتهنئة العروس في بيت بهادور، قبل إتمام مراسم زواجها من العريس الذي يدعى "شجون" . 

ووصل شجون في سيارة زينت بشكل متقن بالزهور مع رفاق يرقصون حوله مرددين الأغاني عبر مكبرات للصوت. 

أسرة العروس لم تدخر جهدا في إضفاء البهجة على العرس فأعدت مايلزم من المأكولات والمشروبات الخاصة بالاحتفال ، وجرت مراسم الزواج حسب التقاليد الهندوسية. 

أما مالك المنزل بهادور فقال إنه لا يحتمل فكرة توديع العروس "شاجونيا" قائلا إنها بمثابة ابنة له، وأشار إلى أن الزواج تم بالضبط كما يتم لشباب القرية، كما أكد أن العروس انخرطت في البكاء لدى إتمام مراسم الزواج.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)