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شاهد: الشيخ عائض القرني يُلقن فلبينيين الشهادة في المستشفى

12/3/2016

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ "عائض القرني" على السرير بالمستشفى  وهو يلقن عددا  من الفلبينيين الشهادة بعد دخولهم الإسلام.

وكان عدد من أبناء الجالية الفلبينية قد سمعوا بالاعتداء الذي تعرض له القرني قبل أيام في بلادهم؛ ما جعلهم يقرأون عن الإسلام ويُعلنون رغبتهم في اعتناق الدين الحنيف, وأسلم بعضهم وذهبوا لزيارته وأعلنوا الشهادة على يديه..

جدير بالذكر أن الشيخ "عائض القرني" كان  قد تعرض لمحاولة اغتيال بالرصاص  بعد مشاركته في ندوة في الفلبين؛ ما أدّى إلى إصابته و مرافقين ل ، وجرى نقله إلى  المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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