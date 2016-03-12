شاهد: إصابة 4 في إطلاق نار بمقبرة للمسلمين في كندا

نُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى مصابين بالرصاص بعد إطلاق نار في مقبرة للمسلمين خارج مدينة كالجاري الكندية يوم الجمعة.

وسارعت الشرطة إلى القول إن الضحايا لم يُستهدفوا بسبب دينهم على ما يبدو.

وقال هال ترنبول وهو متحدث باسم الشرطة الكندية في البرتا "لا أعتقد أنها جريمة كراهية هذه المرة".

وأضاف أن رجال الشرطة يدرسون احتمالات أخرى مختلفة من بينهما احتمال أنه حادث له صلة بعصابات إجرامية.

وقال إن رجال الشرطة استجابوا لبلاغات عن إطلاق نار في مقبرة المسلمين في كوتشرين وهو حي سكني في أطراف شمال غرب كالجاري بعد الساعة 2230 بتوقيت غرينتش مباشرة. ولدى وصولهم كان كل المصابين الأربعة قد نُقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية إنه كانت هناك جنازة في وقت سابق من يوم الجمعة في تلك المقبرة الخاصة بسكان كالجاري المسلمين وظلت مجموعة في المكان بعد مراسم الدفن عندما يُعتقد إن إطلاق النار وقع.