شاهد: أسس تربية الطفل وحيد أسرته

نصحت أمجاد الطاهر، الاستشارية التربوية والنفسية بعدم إفراط الأبوين لطفل وحيد في التدليل أو الإفراط في القسوة، موضحة أنه في الحالتين يصل الطفل إلى حالة نفسية غير سوية.

وأضافت أمجاد خلال لقائها في برنامج "النافذة الصباحية" على شاشة "الجزيرة مباشر" أنه بغض النظر سواء كان وجود الطفل وحيدا لمانع طبي أو لإدارة الأبوين فإنه يجب أن يعامل الطفل الوحيد كطفل وسط مجموعة من خلال توفير البديل في النوادي الرياضية والتعليمية، ودمجه في محيط العائلة الكبرى لتعويض إحساس الطفل بالوحدة.

وحذرت من فرط التدليل للطفل الوحيد لأنها تسبب تضخيم الذات والنرجسية، وتجعله يحب أن يأخذ كل شيء لنفسه، مشيرة إلى أن توفر كل شيء وتلبية كل طلبات الطفل الوحيد تسبب له صدمة في الكبر، حين يواجه الحياة وحده ولا يجد أن كل شيء لم يعد متاحا كما تعود في صغره.

وشددت على أهمية التواصل الوجداني والاستجابة لاحتياجات الطفل النفسية، وفي نفس الوقت تعليمه تحمل المسؤولية، من خلال تنظيم ألعابه وتنظيف مكانه بعد الأكل.

ونصحت بأن يهيأ الطفل ذهنيا، من خلال رسم صورة مشرقة للمحيط الجديد الذي سيختلط به في سواء الحضانة أو المدرسة.

وعن شعوره بالوحدة قالت إنه يجب أن يعكس الأمر للطفل بصورة إيجابية لكي يشعر أنه يمكن أن يكسب الأصدقاء كالإخوة بالضبط وبعدد أكبر، وأن وجوده كطفل وحيد هي ميزة له عن الآخرين.

وشددت على أنه في حالة وجود مشاكل طبية تمنع الأبوين من الإنجاب فإنه لا يفضل اقحام الطفل في هذه المشاكل الصحية لأنه ينقص الكثير من احترام الطفل للوالدين.

من جانبها قالت فاطمة إسماعيل، وهي ربة منزل ووالدة لطفل وحيد إنه من الإيجابيات لوجود طفل وحيد في الأسرة أنه يحصل على اهتمام ورعاية أكبر.

وأوضحت أن من سلبيات الطفل الوحيد أنه يتعود على الأنانية ويريد أن يمتلك كل شيء لنفسه ولا يتعود على المشاركة مع الآخرين، مشيرة إلى أن هذا السلوك بدأ في التغير مع دخوله المدرسة واختلاطه بأقرانه من التلاميذ.