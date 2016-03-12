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سويسري يبلغ عن حريق في ألمانيا بفضل سكايب

12/3/2016

"سكايب" أنقذ حياة سيدة ألمانية من حريق في مسكنها

لم يدر في خلد امرأة في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا أن إنقاذ حياتها من حريق شب في إحدى حجرات مسكنها سيرجع الفضل فيه إلى شخص يقيم في دولة أخرى خارج ألمانيا.

ووفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية، فإن رجلا من سويسرا كان يتحدث ليلة الجمعة/ السبت الماضية مع المرأة عبر سكايب، وكان الاتصال قد انقطع فجأة بعدما شاهد الرجل حريقا يشب في حجرة المعيشة في مسكن المرأة.

وعلى الفور قام الرجل بالبحث عن رقم هاتف قوات الاطفاء في ميونيخ وأبلغ عن الحريق ومكانه، وذلك في نفس الوقت الذي تلقت فيه قوات الإطفاء اتصالا من سكان المنطقة.

وعندما وصلت قوات الإطفاء إلى المسكن، وجدت المرأة (41 عاما) في حالة  اضطراب وكانت تعاني تسمما شديدا جراء استنشاق الدخان.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق الذي لم يتم التعرف بعد على سببه تبلغ نحو 80 ألف يورو.

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