بنكيران يتهم بان غي مون بـ"تشجيع الكيانات الوهمية"

رئيس الوزراء المغربي – عبد الإله بن كيران

اتهم رئيس الوزراء المغربي "عبد الإله بنكيران" الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بـ"تشجيع الكيانات الوهمية" في إشارة إلى الصحراء الغربية وذلك على خلفية وصف الأخير لهذه المنطقة بأنها "محتلة".

وخلال زيارته، السبت الماضي، مخيما للاجئين الصحراويين قرب تندوف، قال بان غي مون بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إنه يتفهم "غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه".

وقال "بنكيران "الذي كان يتحدث في جلسة استثنائية دعا إليها أعضاء غرفتي البرلمان "الأجدر بالسيد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدر مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، عوض تشجيع الكيانات الوهمية ومنطق التفتيت الذي لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار".بحسب قول "بنكيران".