بعد إهانته "الصعايدة": الحكم بحبس "السبكي" 3 سنوات

الحكم بحبس تيمور السبكي 3 سنوات

عاقبت محكمة مصرية مدير صفحة بفيسبوك بالحبس ثلاث سنوات بعد أن قال في برنامج تلفزيوني إن ثلث الزوجات في صعيد مصر مستعدات للخيانة.

ولم يعلق السبكي الذي كان ماثلا في قفص الاتهام على الحكم ، بينما قال محاميه شادي عبد اللطيف لرويترز "كنا ننتظر حكم الإدانة لأن القضية شغلت الرأي العام". وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وقال "عبد الناصر محمد" أحد مقيمي الدعوى إنه سيستأنف الحكم لطلب توقيع عقوبة أشد.

وتعرض "السبكي" لتهديدات بالقتل بعد قوله في برنامج حواري على قناة تلفزيونية إن ثلث الزوجات في صعيد مصر لديهن استعداد للخيانة لكنهن لا يجدن شركاء.

وقال في البرنامج إن هناك نساء في الصعيد يتزوجن رجلا بعد الآخر تجنبا لاتهامهن بالزنا، ويحصلن أيضا على مزايا مادية نتيجة ذلك، وأضاف أن هناك كثيرا من النساء يزنين في غياب أزواجهن العاملين في الخارج.

وفي وقت الجدل حول التصريحات ظهر ملثم من الصعيد يحمل بندقية آلية في شريط مسجل على يوتيوب وأطلق تهديدا بقتل "السبكي".