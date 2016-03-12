البث الحي
منوعات

بعد إهانته "الصعايدة": الحكم بحبس "السبكي" 3 سنوات

12/3/2016

الحكم بحبس تيمور السبكي 3 سنوات

عاقبت محكمة مصرية مدير صفحة بفيسبوك بالحبس ثلاث سنوات بعد أن قال في برنامج تلفزيوني إن ثلث الزوجات في صعيد مصر مستعدات للخيانة.

ولم يعلق السبكي الذي كان ماثلا في قفص الاتهام على الحكم ، بينما قال محاميه شادي عبد اللطيف لرويترز "كنا ننتظر حكم الإدانة لأن القضية شغلت الرأي العام". وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وقال "عبد الناصر محمد" أحد مقيمي الدعوى إنه سيستأنف الحكم لطلب توقيع عقوبة أشد 

وتعرض "السبكي" لتهديدات بالقتل بعد قوله في برنامج حواري على قناة تلفزيونية إن ثلث الزوجات في صعيد مصر لديهن استعداد للخيانة لكنهن لا يجدن شركاء. 

وقال في البرنامج إن هناك نساء في الصعيد يتزوجن رجلا بعد الآخر تجنبا لاتهامهن بالزنا، ويحصلن أيضا على مزايا مادية نتيجة ذلك، وأضاف أن هناك كثيرا من النساء يزنين في غياب أزواجهن العاملين في الخارج. 

وفي وقت الجدل حول التصريحات ظهر ملثم من الصعيد يحمل بندقية آلية في شريط مسجل على يوتيوب وأطلق تهديدا بقتل "السبكي".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)