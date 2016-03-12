بحاح: وزراء الحكومة سيكونون في مأرب والجوف قريبا

خالد بحاح ـ نائب الرئيس اليمني خلال مؤتمر صحفي

قال نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني خالد بحاح إن جزءًا كبيـرٍا مـن وزراء الحكومـة سيكونون في محـافـظـتي مـأرب والـجـوف قـريـبا.

وأضاف بحاح، خلال مؤتمر صحفي في عدن، أن الحكومـة ستبدأ بضـخ مبالـغ لإعادة الإعمار في عدد من المحافظات بينها عدن ومأرب والجوف، مشيرا إلى أنه إذا لم يتـم تحصيـل فواتيـر الخدمات فـي عـدن وغـيـرهـا من المدن فـسوف نواجـه الناس صيفا ساخنا.

وأكد أن الـحـكـومـة تـعمـل علـى إعادة مدينـة عـدن إلـى وضـعـهـا الـطبيعـي، قائلا "لـديـنـا خـطـة تـدريجيـة لإلحاق الأفراد بالأمن والقـوات الـمـسـلـحة في عـدن".

وأوضح أن الخطة الأمنية نجحت بشكل نسبـي فـي إعـادة الأمـن إلـى أجـزاء كبيرة مـن مدينـة عدن، مشددا على أن كـل مـن يحمـل السلاح فـي عدن بعيدا عـن مـظـلـة الـدولـة سـيـكـون هـدفـا للدولـة.

وأشار إلى أن الـحـوثـيـين وجـمـاعة الرئيس المخلوع علي صـالح لم يـقـومـوا بـأي خـطـوات تـثـبـت حـسـن النيـة، مؤكدا أن الحكومة تريد السلام، ولكن يجب أن تكون هناك نوايـا صادقـة قبـل الدخول فـي جولـة مفاوضات جديدة، على حد قوله.

وقال إن أولوية الحكومة حاليا هي استعادة الدولة ثم ننتقل بعد ذلك إلـى استكمال العمليـة السياسيـة، لافتا إلى أنه سيتم توجيه قوافـل إغاثـة بشكـل مباشـر إلى مدينة تعز التي عانت من حصار دام عدة أشهر.

وأضاف نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني أن الحكومة عملـت علـى معالجـة ملـف الجرحـى بشكل كبير، وأنهم أرسلوا حوالي 3 آلاف مصاب للعلاج بالخارج.