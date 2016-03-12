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بالفيديو: انخفاض منسوب مياه النيل في مصر.. والري ترد

12/3/2016

رصدت الكاميرات انخفاضا ملحوظا في منسوب مياه النيل بمصر، وظهر الطمي على ضفتي النهر في القاهرة ومحافظات أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الموارد المائية والري إن مناسيب المياه في نهر النيل يتم إطلاقها طبقا لبرنامج دقيق يخضع لاعتبارات موضوعية، وعلى رأسها الوفاء بالاحتياجات المائية سواء للشرب أو الزراعة، موضحة أن مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد المائية تحتم عدم إطلاق أي كميات مياه تزيد عن تلك الاحتياجات الفعلية حتى لا تأخذ طريقها للبحر المتوسط وتضيع بدون الاستفادة منها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري والموارد المائية الجمعة ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل.

وأضاف البيان أن الفترة الحالية هي موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وأن ما يتم إطلاقه من بحيرة ناصر كاف للوفاء بالاحتياجات لتلك الفترة.

كما نوهت الوزارة إلى أن برنامج إطلاق التصرفات الحالي سيستمر لمدة عشرة أيام يتم بعدها الزيادة التدريجية في مناسيب المياه للوفاء باحتياجات بدء زراعة المحاصيل الصيفية مثل القطن والأرز.

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