المعلم: نرفض وضع الانتخابات الرئاسية ضمن مفاوضات جنيف

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إنهم يرفضون وضع الانتخابات الرئاسية ضمن جدول أعمال محادثات جنيف.

وأضاف المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم أن محادثات جنيف ستفشل إذا كان لدى الطرف الآخر توهم بشأن الإمساك بزمام السلطة.

وقال إنه لا يحق لممثل الأمين العام ستيفان ديمستورا وضع جدول مسبق للمفاوضات، أو الحديث عن انتخابات رئاسية، فهي حق حصري للشعب السوري على حد قوله.

وشدد المعلم على أن النظام السوري يرفض الحديث عن الفيدرالية كحل في مفاوضات جنيف، مشيرا إلى أنهم لا يعرفون أطراف المعارضة التي سوف يتفاوضون معها في جنيف.

وألمح المعلم إلى أن الأزمة بدأت تسير نحو النهاية، مرحبا بكل من يشارك مع قواتهم في محاربة تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

وأكد على أن الوفد الحكومي السوري لن ينتظر وصول المعارضة إلى جنيف أكثر من 24 ساعة.

وقال إن المرحلة الانتقالية من وجهة نظره، هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى حكومة تضمن مشاركة الأطراف الأخرى على حد قوله.