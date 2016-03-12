البوب الدنماركية تحقق رقما قياسيا في بريطانيا

حقق فريق لوكاس جراهام رقما قياسيا جديدا للموسيقى الدنماركية في تاريخ قوائم أغاني البوب البريطانية اليوم الجمعة بعد أن احتلت أغنيته (سفن ييرز) المركز الأول لخمسة أسابيع متتالية بينما عادت المغنية أديل على رأس قوائم الألبومات بألبوم (25).

وقالت شركة أوفيشال تشارتس كومباني البريطانية المعنية بتصنيفات الألبومات الغنائية اليوم الجمعة إن أغنية (سفن ييرز) أصبحت في مصاف أغنية (ساترداي نايت) لويجفيلد وأغنية (باربي جيرل) لفريق أكوا قبل أن تحقق أسبوعا خامسا على القمة. وأضافت الشركة أن الفريق لا يزال بإمكانه أن يحقق أرقاما قياسية جديدة.

وقالت الشركة إن (سيفن ييرز) تفوقت بأكثر من 20 ألف نسخة مباعة عن أقرب منافسيها وكانت أكثر أغنية تم تحميلها خلال الأسبوع إذ تم سماعها نحو 4.52 مليون مرة.

وحققت الأغنية أيضا أطول فترة للاحتفاظ بالقمة منذ تحقيق أغنية (أبتاون فانك) لمارك رونسون وبرونو مارس للقمة لستة أسابيع متصلة في نهاية 2014 وحتى بداية 2015