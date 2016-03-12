الاتحاد الدولي للصحافيين يدين "تكميم" إسرائيل للصحافة

قناة فلسطين اليوم التي أغلقتها إسرائيل

دان الاتحاد الدولي للصحافيين السبت الهجمات الإسرائيلية "المتواصلة" ضد وسائل الإعلام الفلسطينية، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي في هذا السياق، وذلك بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي مقر قناة "فلسطين اليوم" في رام الله.

وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة في بيان صدر في بروكسل "لا يمكن السكوت على الهجمات المتواصلة للسلطات الإسرائيلية لتكميم الصحافة الفلسطينية".

وكانت إسرائيل قد داهمت مكاتب قناة "فلسطين اليوم" الفضائية في رام الله في الضفة الغربية وأوقفت مديرها وعاملين فيها وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أن "التحريض على العنف هو اتهام خطير يوجه إلى وسيلة إعلام، والقرار بإغلاقها لا يمكن اتخاذه من دون اتباع الإجراءات القانونية" اللازمة.

ودعا الاتحاد المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية الصحافة إلى "التحقيق الفوري في الاعتداءات على حرية الصحافة في فلسطين".

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع حملة مركزة على وسائل إعلام فلسطينية تتهمها بتغذية موجة عنف مستمرة في إسرائيل والقدس منذ خمسة أشهر.

واعتبر جهاز الأمن الاسرائيلي (شين بيت) أن قناة "فلسطين اليوم" "محسوبة على حركة الجهاد الإسلامي" المسلحة وأنه أغلقها في عملية مشتركة مع الجيش.

وقال في بيان إن "القناة كانت تخدم الجهاد الإسلامي بكونها أداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة إلى شن هجمات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها"، مضيفا أن "التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى الإنترنت".