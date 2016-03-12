البث الحي
منوعات

استشهاد طفل وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

12/3/2016

قُتل طفل فلسطيني وأصيب اثنان من أشقائه، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الطفل ياسين أبو خوصة، (10 سنوات)، استشهد على الفور، فيما أصيبت شقيقته إسراء (6 سنوات) بجروح خطيرة في الرأس، وأيوب (13 عاما) بجروح متوسطة في الوجه، شمالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي". وأضاف القدرة، أنه تم نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر اليوم، شنت 4 غارات على أهداف في قطاع غزة، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بأضرار بالغة في الأراضي والمباني المحيطة بالمواقع المستهدفة. وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الجمعة عن، إطلاق مجموعة من القذائف باتجاه المناطق الإسرائيلية، وسقطت في أماكن مفتوحة دون إصابات".

 ومنذ إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في 26 أغسطس/آب 2014 بعد حرب استمرت 51 يوما، يجرى تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)