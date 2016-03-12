استشهاد طفل وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل طفل فلسطيني وأصيب اثنان من أشقائه، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الطفل ياسين أبو خوصة، (10 سنوات)، استشهد على الفور، فيما أصيبت شقيقته إسراء (6 سنوات) بجروح خطيرة في الرأس، وأيوب (13 عاما) بجروح متوسطة في الوجه، شمالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي". وأضاف القدرة، أنه تم نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر اليوم، شنت 4 غارات على أهداف في قطاع غزة، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بأضرار بالغة في الأراضي والمباني المحيطة بالمواقع المستهدفة. وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الجمعة عن، إطلاق مجموعة من القذائف باتجاه المناطق الإسرائيلية، وسقطت في أماكن مفتوحة دون إصابات".

ومنذ إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في 26 أغسطس/آب 2014 بعد حرب استمرت 51 يوما، يجرى تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.