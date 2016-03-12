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احترس من القراءة من حاسوب لوحي قبل النوم

12/3/2016

احترس من القراءة من حاسوب لوحي قبل النوم

حذرت دراسة حديثة  من أن الأشخاص الذين يقرأون من حاسوب لوحي مثل الآيباد لمدة 30 دقيقة قبل أن يخلدوا للنوم يشعرون بنعاس أقل مقارنة بمن يقرأون من كتاب كما يتباين نشاط المخ بين الفريقين أثناء النوم.

وقالت جان جرونلي كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من جامعة بيرغن في النرويج "الضوء يحدث تغييرا لذا توقعنا شعورا أقل بالنعاس في حالة القراءة من الآيباد قبل النوم مقارنة بالكتاب". لكنها أضافت أن الشيء المدهش هو أن ضوء الآيباد لم يؤد إلى تأخير النوم.

وتابعت لـ"رويترز هيلث" عبر البريد الالكتروني "اكتشفنا تأخيرا لمدة 30 دقيقة في توليد الموجات البطيئة أثناء النوم في حالة الآيباد".

وشارك في الدراسة 16 من غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عاما، ويتعاملون مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، ولا يعانون أي اضطرابات طبية أو نفسية أو مشاكل تتعلق بالنوم.

وأفادت صحيفة (سليب ميديسين) بأن المشاركين قالوا إنهم شعروا بنعاس أكبر عندما قرأوا من كتاب قبل النوم.

أما بعد القراءة من الآيباد أشارت القراءات العلمية إلى تأخر وتراجع نشاط الموجات البطيئة في المخ، وهو ما يشير إلى نوم عميق مقارنة بمن قرأوا من كتاب قبل أن يغطوا في النوم.

وقالت جرونلي "ولتفادي زيادة التنشيط قبل وقت النوم يجب أن تستخدم غرفة النوم في النوم وليس العمل أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

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