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إساءة الزند للنبي تثير الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

12/3/2016

 

أثار مقطع من مقابلة تلفزيونية لوزير العدل المصري  أحمد الزند بثّت مساء الجمعة، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى متداولو المقطع أنه تضمّن إساءة لمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

 

فقد أجاب الزند على سؤال عن احتمال سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنّيل منه، قائلا إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله. وأضاف "إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟".

 

وكان وزير العدل المصري أحمد الزند قال إنه لن يتردد في حبس المخطئ أيا كان حتى لو كان "النبي عليه الصلاة والسلام".

وأضاف الزند، خلال لقائه على قناة صدى البلد المصرية، أنه لن يتوانى في حبس المخطئ سواء كان صحفيٍا أو غيره، مدللا على كلامه بأن هناك قضاة يتم حبسهم.

وقال الزند في إشارة للمعتقلين في مصر "إذا لم يكن هؤلاء مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم، أنا هاسجن أي حد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم.. سأسجن المخطئ أيا كانت صفته".

المصدر : الجزيرة مباشر
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