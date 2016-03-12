أوربا تعتزم مراقبة الإنترنت لمواجهة "الكراهية"

يعتزم الاتحاد حذف خطابات الكراهية خاصة على شبكات التواصل

قالت فيرا جوروفا المكلفة بشؤون العدل والمساواة والمستهلكين في المفوضية الأوربية، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركات التكنولوجية، بحلول يونيو/حزيران المقبل، في إطار العمل من أجل حذف عبارات الكراهية على الانترنت. وأكدت أن الهدف ليس تقويض حرية التعبير، وإنما مكافحة الظاهرة، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب انتهاء اجتماع لوزراء عدل وداخلية الدول الأعضاء بالاتحاد، في العاصمة البلجكية بروكسل.

وأضافت فيرا أن "الاتحاد الأوربي يعتزم حذف خطابات الكراهية من مواقع الإنترنت، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي مثل "توتير" و"فيسبوك"، بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وأعربت المفوضة الأوربية، عن قلقها لانتشار ظاهرة خطابات الكراهية في المواقع الإلكترونية بأوربا، مؤكدة في الوقت ذاته تحمل شركات التكنولوجيا، مسؤولية الحد منها.

وفي حال اتفاق الاتحاد الأوربي مع الشركات المعنية، فإن إدارة تلك الشركات ستحذف المواد التي تحتوي خطابات تحض على العنف والكراهية على أساس العرق، واللون، والدين، بعد أن يتم إبلاغها بذلك، عملًا بالقوانيين الدولية وقوانين الاتحاد الأوربي.