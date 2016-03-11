وكالة الطاقة: هبوط أسعار النفط "ربما" بلغ منتهاه

وكالة الطاقة الدولية تعتبر أن تراجع النفط بلغ مداه

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة أن أسعار النفط ـ ربما ـ بلغت أدنى مستوياتها وتبدأ في التعافي مع تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في أوبك ونمو إمدادات المعروض الإيراني بمعدل أقل من المتوقع.

وذكرت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية أنها تعتقد حاليا أن الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول سينخفض بواقع 750 ألف برميل يوميا في 2016 مقارنة مع 600 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة. وأضافت أن الإنتاج الأمريكي وحده سيتراجع بمقدار 530 ألف برميل يوميا في 2016.

وفي يناير/ كانون الثاني بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ العام 2003، دون 30 دولارا للبرميل، بفعل تخمة المعروض الناجمة عن طفرة الإنتاج الأمريكي في السنوات الأخيرة وقرار أعضاء أوبك زيادة الإمدادات لحماية حصتهم السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية.

وتعافت الأسعار بعد ذلك إلى 40 دولارا للبرميل بعدما قالت السعودية أكبر منتج في أوبك ورسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة إنهما قد تجمدان مستويات الإنتاج.

وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج أوبك انخفض بواقع 90 ألف برميل يوميا في فبراير شباط بسبب تعطل الإنتاج في نيجيريا والعراق والإمارات العربية المتحدة حيث انخفض إنتاج الدول الثلاث إجمالا بواقع 350 ألف برميل يوميا.

وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في فبراير/ شباط للمرة الأولى في عام رغم ارتفاع مخزون الخام في وحدات التخزين العائمة.

وأبقت وكالة الطاقة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 من دون تغيير عند 1.17 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.2 في المئة من إجمالي الطلب البالغ 95.8 مليون برميل يوميا.