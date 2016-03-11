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هيئات إغاثية: العام الخامس للحرب بسوريا الأسوأ حتى الآن

11/3/2016

50 ألف شخص إضافي قتلوا العام الماضي بسوريا

ذكرت 30 هيئة إغاثية اليوم الجمعة في تقرير جديد بعنوان "تأجيج النار" أن العام الخامس للحرب الأهلية السورية هو  الأسوأ حتى الآن.

وقالت الهيئات إن 50 ألف شخص إضافي قد قتلوا بينما هناك1.5 مليون شخص آخرين في حاجة إلى المساعدات الإنسانية واضطر نحو مليون سوري إلى الفرار من منازلهم.

وجاء في التقرير الذي وقعت عليه منظمات دولية وسورية إن "العام الخامس للصراع في سورية كان الأسوأ حتى الآن على الشعب حيث ظلت الأطراف المتحاربة تعيث فسادا وحظرت المساعدات بشكل متزايد وفرضت حصارا على مزيد  من المجتمعات".

ويأتي التقرير قبل أيام من الذكرى الخامسة للصراع الذي بدأ باحتجاجات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 

وقال التقرير إن نحو 200 ألف منزل قد تعرض لدمار جزئي أو كلي في البلاد بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2014.

وفي 2015 خرج 400 ألف طفل إضافي من المدارس في سورية، ليصل الإجمالي إلى أكثر من مليوني طفل كما ارتفعت نسبة الهجمات على مستشفيات البلاد ومرافقها الصحية بنسبة 44%.

وشمل الموقعون على التقرير منظمات أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية وجماعات سورية مثل الجمعية الطبية السورية الأمريكية وجمعية القلب الكبير ومنظمة سورية للإغاثة والتنمية.

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