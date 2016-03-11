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نبيه بري: نقترب من التوافق على شخص الرئيس

11/3/2016

رئيس مجلس النواب اللبناني – نبيه بري

ألمح "نبيه بري" رئيس مجلس النواب اللبناني (الجمعة) إلى أن الاتفاق الخاص بانتخاب رئيس للبلاد استكمل تقريبا مما أحيا الآمال بقرب انتهاء الفراغ الرئاسي الذي أصاب النظام السياسي في لبنان بالشلل لنحو عامين. 

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن بري قوله في مقابلة إن "الثمرة الرئاسية نضجت حقا وحان قطافها بعد كل هذا التأخير".  

ونشرت تصريحات بري بعد أن نقلت قناة إل.بي.سي التلفزيونية عن رئيس وزراء لبنان الأسبق "سعد الحريري" إنه واثق من أن البرلمان سينتخب رئيسا في 23 من  مارس/ آذار أو في الدورة القادمة للمجلس في أبريل/ نيسان.    

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