مصرع شاب مصري عقب قفزه من قطار في ألمانيا خوفا من الترحيل

محطة القطارات الرئيسية في ألمانيا ـ أرشيف

لقي شاب مصري حتفه عقب قفزه من قطار كان يسير بكامل سرعته بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية اليوم (الجمعة) خوفا من الترحيل على ما يبدو.

وأثناء تحقق رجال الشرطة من هويات ركاب القطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم، اكتشفوا أن هذا الشاب (17 عاما) كان يختبئ أسفل مقعد في مقصورة خاوية.

وبينما كان رجال الشرطة يتحققون من أوراقه، تمكن الشاب من الانتقال لمقصورة أخرى في القطار القادم من مدينة فيرونا الإيطالية. وفي تلك المقصورة فتح الشاب إحدى نوافذ القطار وقفز منها.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن هذا الشاب تم توقيفه في ألمانيا من قبل، وطالبته السلطات بمغادرة البلاد والعودة إلى النمسا.