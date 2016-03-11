شركة مصافي عدن تعلن استعدادها تكرير النفط

قالت شركة مصافي عدن اليوم الخميس إنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام للشركات البترولية المحلية والأجنبية مع إمكانية شراء المصفاة لبعض المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير بحسب الاسعار العالمية لتغطية السوق المحلي.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان صحفي إن هذا التحرك يأتي لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة.

وأضاف البيان أن ظروف الحرب وتوقف عمل حقول النفط في مأرب والمسيلة بحضرموت أدى إلى توقف تدفق النفط الخام إلى المصفاة.

ويعتمد اليمن على مصفاة عدن التي أنشئت عام 1954 ومصفاة مأرب.

وتكرر مصفاة عدن 90 بالمئة من حاجات السوق المحلي من المشتقات النفطية أو حوالي 150 ألف برميل يوميا بينما تقوم مصفاة مأرب بتكرير عشرة آلاف برميل في اليوم لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي فيما تصدر 70 ألف برميل يوميا.