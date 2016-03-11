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محقق دولي: إعدامات 2015 بإيران الأعلى في 20 عاما

11/3/2016
إعدامات 2015 بإيران الأعلى في 20 عاما

قال محقق تابع للأمم المتحدة إن إيران أعدمت ما يقرب من ألف سجين العام الماضي وهو أعلى رقم في عقدين بينما لا يزال مئات الصحفيين والنشطاء والمعارضين رهن الاحتجاز.
 
وعبر أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاما وقال إن هذا "محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي".
 
وأضاف شهيد في إفادة صحفية أن هناك "ارتفاعا حادا بإعدام 966 سجينا على الأقل العام الماضي- وهو أعلى معدل منذ أكثر عقدين."
 
وقال "نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدث نتيجة تهم تتعلق بالمخدرات .. إذ أنه وفقا لقانون المخدرات الحالي في إيران فإن حيازة 30 جراما من الهروين أو الكوكايين يعاقب عليها بالإعدام. لذلك هناك عدد من القوانين الوحشية."
 
وذكر أن الفساد وبعض الأنشطة الجنسية يمكن أيضا أن يعاقب عليها بالإعدام في الجمهورية الإسلامية.
 
وقال شهيد "عدد الأحداث الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و 2015  – وهو 16 حدثا – كان أعلى من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية."
 

وقال أيضا إن المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة "يقبعون حاليا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية" على حد قوله.

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