محاكمة روائية دنماركية ساعدت سوريين على الوصول إلى السويد

الروائية الدنماركية ليسبث زورينغ

تحاكم الروائية الدنماركية والمدافعة السابقة عن الأطفال "ليسبث زورينغ" الجمعة في الدنمارك بتهمة تهريب لاجئين، لأنها ساعدت عائلة سورية على الذهاب إلى السويد لطلب اللجوء فيها.

وكتبت زورينغ على صفحتها في فيسبوك الى جانب صورة استدعائها للمثول في المحكمة، "ابتداء من الساعة 9.30 (8.30 بتوقيت غرينتش) اليوم، جلسنا أنا وزوجي مايكل رونو ليندهولم في قفص الاتهام".

وعلى غرار العشرات من مواطنيها، قد يصدر في حق هذه الشخصية الأدبية والجامعية، ومن كبار الناشطين للدفاع عن حقوق الانسان في بلادها، حكم بالسجن مع النفاذ لأنها قدمت مساعدة لمهاجرين.

وعادة ما تتصف الاحكام التي تصدر بالرأفة. وقد حكم على آخر مدان بدفع غرامة قدرها 5000 كورون (670 يورو) لأنه نقل أربعة لاجئين من الأفغان.

وقالت ليسبث زورينغ في محكمة نيكوبينغ (جنوب شرق) القريبة من مرفأ روديبهافن الذي كان يصل إليه معظم المهاجرين الآتين من ألمانيا قبل أن تفرض كوبنهاغن قيودا على حدودها، إن "ما قمت به كان شبيها بنقل أشخاص أوتو ستوب".

ونقلت عنها وكالة ريتزاو للأنباء "لم يخطر في بال أحد أن يطلب منهم أوراقهم الثبوتية".

وأوضح مايكل رونو ليندهولم الذي يؤخذ عليه أنه قدم للعائلة السورية نفسها البسكويت والقهوة، أنه حرص على الاتصال بالشرطة ليعرف هل ما يقوم به قانوني أم لا. وأضاف الصحافي والباحث أن "الشرطي المداوم قال لي إن السؤال الذي طرحته جيد لكنه لا يستطيع الإجابة عليه".

وتفيد إحصاءات الشرطة أن 279 شخصا يحاكمون في الدنمارك لارتكابهم أفعالا من هذا النوع بين سبتمبر/ أيلول 2015 وفبراير/ شباط 2016، في مقابل 140 شخصا في 2014.

ويعكس هذا الارتفاع ازدياد وصول اللاجئين إلى الدول الاسكندنافية الخريف الماضي. واستقبلت السويد 163 ألف طالب لجوء العام الماضي، وبلغت الذروة 10 آلاف شخص في الأسبوع في سبتمبر/ أيلول.