البث الحي
منوعات

قطر: تحفظنا على مرشح مصر يتعلق بشخصه لا بدولته

11/3/2016

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، إن موقف دولة قطر المتحفظ على المرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية ينطلق من أسباب تتعلق بشخص المرشح أحمد أبو الغيط وليس اعتراضا على أن يكون لجمهورية مصر العربية مرشح لهذا المنصب.

وأضاف وزير الخارجية ، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء القطرية "قنا" في القاهرة في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاختيار خليفة للدكتور نبيل العربي الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يونيو القادم " إننا آثرنا ألا يكون هناك تعطيل للتوافق العربي .. ولذلك فقط نسجل تحفظنا حتى لا تسجل علينا سابقة بأن يكون منصب الأمين العام بالتصويت".

واستطرد الوزير قائلا "نحن ندرك أن الأمين العام للجامعة هو أمين عام لكل الدول العربية لذلك نتمنى أن يكون هناك شخص توافقي ونتطلع أن يقوم الأمين العام الجديد بالاضطلاع بمسئولياته بحيادية وأن تكون له إجراءات ما من شأنها إزالة هذه التحفظات".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)