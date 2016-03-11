البث الحي
منوعات

"فيسبوك لايت" يطلق تحديثات هامة لتصفح الصور

11/3/2016
فيسبوك لايت

فيسبوك يطلق تحديثات جديدة على نسخته الخفيفة "لايت" و التي تساعد المستخدمين أصحاب الهواتف منخفضة المواصفات كذلك التي تشهد مناطقهم سرعات إنترنت منخفضة بالتمتع بخدمات تطبيق فيسبوك الرئيسي.

"فيسببوك لايت " أطلق قبل نحو 9 شهور في الهند والفلبين و لكن نجاحه حقق أكثر من 100 مليون مستخدم في 150 دولة في عالم.

التحديث الجديد حصل على  دعم مشاهدة مقاطع الفيديو كذلك تحميل صور متعددة بنفس الوقت، التطبيق ليعمل مع شبكات الجيل الثاني (2G) وفي المناطق التي بها إمكانات اتصال محدودة بالشبكة وحجمه لا يتعدى 1 ميغابايت، ويعمل بكفاءة مع بيانات وباقات الاتصال، وهو متوافق مع أند رويد 2.2 فأحدث ويمكنك تحميله بالانتقال إلى صفحته على متجر جوجل بلاي من هنا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)