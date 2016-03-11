"فيسبوك لايت" يطلق تحديثات هامة لتصفح الصور

فيسبوك لايت

فيسبوك يطلق تحديثات جديدة على نسخته الخفيفة "لايت" و التي تساعد المستخدمين أصحاب الهواتف منخفضة المواصفات كذلك التي تشهد مناطقهم سرعات إنترنت منخفضة بالتمتع بخدمات تطبيق فيسبوك الرئيسي.



"فيسببوك لايت " أطلق قبل نحو 9 شهور في الهند والفلبين و لكن نجاحه حقق أكثر من 100 مليون مستخدم في 150 دولة في عالم.



التحديث الجديد حصل على دعم مشاهدة مقاطع الفيديو كذلك تحميل صور متعددة بنفس الوقت، التطبيق ليعمل مع شبكات الجيل الثاني (2G) وفي المناطق التي بها إمكانات اتصال محدودة بالشبكة وحجمه لا يتعدى 1 ميغابايت، ويعمل بكفاءة مع بيانات وباقات الاتصال، وهو متوافق مع أند رويد 2.2 فأحدث ويمكنك تحميله بالانتقال إلى صفحته على متجر جوجل بلاي من هنا.