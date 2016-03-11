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فيديو- الحويني: وقعت في هذين الخطأين

10/3/2016

نبه الداعية الإسلامي الشيخ أبو إسحاق الحويني عن خطأين وقع فيهما خلال محاضرتين سابقتين له.

وقال الحويني إنه تحدث عن فضل قول "سبحان الله وبحمده" من قبل لكنه لم يكن دقيقا فيه كما وقع في خطأ آخر.

وأضاف :" أخطائي هذه تحصل بسبب أن قراءات كثيرة سقطت في قاع الذاكرة بحيث إنني إذا أردت التحدث في موضوع فإن نظائر هذا الموضوع تتبادر إلى ذهني كذلك".

وتابع الداعية الإسلامي:" لا أحضر لمحاضراتي كما يفعل غيري بإعداد النص كاملا وإنما أضع فقط المحاور ثم أناقشها من خلال قراءاتي".

وأضاف:" لا هم لي ولا عمل لي إلا أن أقرا في كل الفنون وعلمت نفسي أنني إذا مللت بسبب القراءة في فن أنتقل إلى فن آخر وهكذا فانتقل من الحديث إلى الفقه والتفسير إلى اللغة والأشعار".

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الحويني الخميس بالعاصمة القطرية "الدوحة" بعنوان عاقبة البغي "قصة قارون".

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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