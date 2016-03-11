فيديو: "الجزيرة مباشر" ترصد اشتباكات محيط جامعة تعز

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الجمعة الأوضاع في محيط جامعة تعز باليمن حيث تجري اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة و مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وقال هشام الجرادي مراسلنا في تعز إن "الجزيرة مباشر" أول قناة تليفزيونية تصل إلى هذه النقطة حيث رصدت تقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى منطقة الدحي بشكل كامل بما فيه معبر الدحي والذي يطلق عليه الأهالي "معبر الموت" وتقدم المقاومة إلى أسوار جامعة تعز .

وتعرض عدد من المواقع في تعز لقصف بعد منتصف الليلة الماضية، وجاء ذلك بعد سيطرة وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على العديد من المواقع في المدينة.