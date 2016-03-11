غرافيتي الطفل الغريق عيلان الكردي ينبه إلى محنة اللاجئين

غرافيتي للطفل السوري الغريق عيلان الكردي

أثارت صورة غرافيتي ضخمة للطفل السوري الغريق "عيلان الكردي" انتباه المارة والركاب والمسافرين عبر النهر في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وشاهد آلاف من الركاب الذين يستخدمون مسار النهر وطريق الجسر الصورة البالغ حجمها 120 مترا مربعا للطفل السوري ذي الثلاثة أعوام والذي غرق في سبتمبر/ أيلول الماضي مع أمه وأخوه لدى محاولتهم الوصول إلى أوربا وأثارت صورته تعاطفا عالميا مع المهاجرين الهاربين من الحرب والفقر.

وقال رسام الغرافيتي "يوستوس بيكر" البالغ من العمر 38 عاما الذي رسم الصورة بمشاركة رسام آخر "نشعر بالحزن الشديد تجاه الأطفال الذين يموتون ونحن غاضبون. نريد أن نعمل على قضايا نواجه بها مجتمعنا".

وأوضح "بيكر" إن مشروع عيلان الذي اُستخدم فيه 50 لترا من دهان الحائط و80 علبة من رذاذ الطلاء يهدف لإثارة المشاعر بنقل قضية اللاجئين إلى بيوت الألمان أنفسهم.

وأضاف بيكر "نأمل أن نحث الناس على إعادة النظر بشكل عاطفي في مخاوفهم الأنانية من اللاجئين القادمين إلى ألمانيا".

ورُسمت الصورة في الناحية المقابلة من النهر للبنك المركزي الأوربي ليتسنى للعاملين فيه رؤيتها.

وتحاول المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إقناع باقي الدول الأوربية بقبول خطة للتعامل مع تدفق اللاجئين وربما تواجه رد فعل عنيفا في انتخابات إقليمية ستجرى يوم الأحد بسبب سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها مع اللاجئين.

ووصل أكثر من مليون مهاجر من ضمنهم لاجئون هربوا من الفقر والحرب في الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوربي العام الماضي ويعبر معظمهم البحر من تركيا إلى اليونان في رحلة محفوفة بالمخاطر قبل أن يتجهوا شمالا إلى ألمانيا مرورا بدول البلقان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد الضحايا الذين تم إحصاؤهم العام الماضي من المهاجرين وصل إلى ما يزيد عن 3700 ما بين غرقى ومفقودين لكن يعتقد أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك.