صراع القمة في الدوري الإنجليزي يتواصل على حساب فرق القاع

إن لم تتحقق مفاجآت، ينتظر ألا تسفر منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن أي تغييرات في مراكز الفرق المقدمة وكذلك فرق القاع، حيث تشهد استمرارا لصراع الصدارة على حساب الفرق المهددة بالهبوط.

ويلتقي ليستر سيتي المتصدر بفارق خمس نقاط أمام توتنهام، فريق نيوكاسل صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في ختام المرحلة مساء الاثنين كما يلتقي توتنهام فريق أستون فيلا صاحب المركز العشرين بعد غد الأحد، ويواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع فريق نورويتش سيتي صاحب المركز الثامن عشر في افتتاح منافسات المرحلة غدا (السبت).

وتلقى ليستر سيتي هزيمة واحدة فقط خلال آخر عشر مباريات له بالدوري ليتربع على الصدارة ويواصل التقدم نحو اعتلاء منصة التتويج ، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير وقد أعلن النادي اليوم الجمعة إقالة مديره الفني ستيف مكلارين، وتتوقع تقارير إخبارية أن يحل رافاييل بينيتيز مكانه.

وحذر جيفري شلوب مدافع ليستر سيتي زملائه من التفكير الآن فيما هو بعد مباراة نيوكاسل، وقال في تصريحات نشرها النادي بموقعه على الإنترنت " إنهم (نيوكاسل) دائما ما يشكلون منافسا خطيرا".

وأضاف "يجب أن ندرك قوة كل منافس نوجهه وبالطبع نركز في كل مباراة على حدة.. نقدر نيوكاسل لكننا سنحاول تحقيق الفوز مثلما نفعل في كل مباراة."

وقال شلوب " لا نفكر الآن في عدد النقاط والفارق وإنما نفكر بشأن مباراة نيوكاسل."

أما توتنهام فيأمل أن يستعيد توازنه من خلال مباراته على ملعب أستون فيلا مساء الأحد.

فقد قضى توتنهام تسعة أيام صعبة خسر خلالها أمام ويستهام وتعادل مع أرسنال في الدوري قبل أن يخسر أمام بروسيا دورتموند الألماني صفر / 3 أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

ورفض ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام تسلل اليأس إلى لاعبيه قائلا إن تلك النتائج ليست أكثر من كبوة في طريق الفريق.

وقال بوتشيتينو "لست قلقا، أعرف الظروف. نحن بحاجة لتقبل بعض الأوقات (العصيبة) خلال عشرة أشهر.. دائما ما كانت لدينا أشياء إيجابية، ولم يتغير الحال سوى في المباريات القليلة الماضية".

وأضاف "اللاعبون يشعرون بحزن عميق لكن علينا استخلاص الإيجابيات. أمامنا تحدي كبير أمام أستون فيلا يوم الأحد.. إننا في مركز رائع في الدوري وسنبذل قصارى جهدنا".

ومع انشغال أرسنال بالمشاركة في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي وتأجيل مباراته أمام ويست برومويتش ألبيون، يمكن لمانشستر سيتي انتزاع المركز الثالث في حالة الفوز غدا السبت على نورويتش سيتي.

وتشهد المرحلة غدا السبت أيضا لقاء ستوك سيتي مع ساوثهامبتون وبورنموث مع سوانزي سيتي.